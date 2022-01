Die besten Versicherungsangebote im Internet finden

Suchmaschinenoptimierung als Erfolgsfaktor

Selbstüberprüfung ihres Rankings bei den Google Suchergebnissen

Immer mehr Versicherungen bieten auch die Infrastruktur im Netz an, um Versicherungen online abschliessen zu können. Corona-bedingt ist auch dieses Angebot von immer mehr Versicherungskunden in Anspruch genommen worden. Bevor es zum Abschluss einer Versicherung kommt, informieren sich die meisten Interessenten ausreichend im Internet. Als Versicherungsanbietet ist es also wichtig, dass Sie mit ihrem Angebot bei Google gefunden werden können.Man weiss aus Untersuchungen, dass die meisten Kunden nicht mehr als fünf Ergebnisseiten bei Google betrachten und daher nicht bis zur sechsten Seite gelangen. Für Sie als Anbieter ist diese Erkenntnis ungemein wichtig, da sie für ihren Geschäftserfolg essenziell ist. Als Versicherungsanbieter müssen Sie folglich auch die richtigen Schlüsse aus dieser Erkenntnis ziehen. Vor allem bedeutet dies, dass Sie ihr Online-Angebot weiter ausbauen müssen. Dies gelingt durch optimale Suchmaschinenoptimierung, damit Sie unter den besten Anbietern liegen. Im Idealfall können Sie zu einem bestimmten Suchbegriff sehr weit vorne landen. Auch das weiss man aus empirischen Untersuchungen, dass Sie hier sehr schnell angeklickt werden. Es wird sehr schwer werden, zum Keyword ?Versicherungen? sehr weit oben zu liegen. Wenn es ihnen aber gelingen sollte, zu Ihrem Kernbereich ein Thema bei Google besetzen zu können, werden Sie hohe Gewinnerchancen haben. Das könnte zum Beispiel ihr Kernprodukt sein, mit dem Sie den Hauptumsatz generieren möchten.Liegt der Fokus ihres Geschäfts im Bereich von ?Hagelversicherungen?, dann wäre das ein Beginn. Zusätzlich könnten Sie auch noch einen verstärkten Fokus auf ihre Region legen, damit Sie Kunden aus diesem Ortskreis ansprechen. Mit dieser Strategie wäre es leichter, in den obigen Bereich bei Google zu gelangen. Ein Selbsttest mit der Google Search Console ermöglicht Ihnen, die Präsenz Ihrer Webseite in den Suchergebnissen bei Google zu überprüfen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Google ihre Webseite auch finden kann. Die Konsole hilft ihnen auch bei der Fehlerbehebung und Analyse. Beispielsweise können Sie Indexierungsprobleme leichter beheben.

(fest/pd)