Entfernung von Krampfadern bald bezahlt

Bislang wurden Krampfadern in den Beinen vor allem chirurgisch entfernt, was einen Spitalaufenthalt nach sich zog. Grund für die Kostenübernahme der neuen Methoden ist, dass ihre Langzeitwirkung nachgewiesen werden konnte, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Es erhofft sich nun Einsparungen.

Weiter übernehmen die Krankenkassen ab kommendem Juli neu auch die Kosten der Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) für Knaben und junge Männer. Bislang wurde die Impfung nur für Mädchen und junge Frauen von der Grundversicherung übernommen.

(sda)