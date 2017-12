Streitfälle rund um Mobiltelefone nehmen zu

Handys im WC beschäftigen Versicherungsombudsman

publiziert: Freitag, 8. Apr 2016 / 15:17 Uhr

Zürich - Fällt das Mobiltelefon aus der Hosentasche in die Toilettenschüssel, so kann ein Versicherer die Leistungszahlung nicht in jedem Fall verweigern. Die Ombudsstelle für Privatversicherungen und für die Suva muss sich vermehrt mit solch skurrilen Fällen beschäftigen.