Weniger Prämienvolumen

Helvetia senkt die Kundenbeteiligung in der zweiten Säule

publiziert: Freitag, 20. Mai 2016 / 12:27 Uhr

Basel - Die Helvetia-Gruppe hat die Beteiligung der Versicherten an den Ergebnissen in der beruflichen Vorsorge gesenkt. Die Ausschüttung an die Kundschaft im Geschäft, welches der sogenannten Mindestquote unterstellt ist, reduziert sich um 3,6 Prozentpunkte auf 90,5 Prozent.