Suva beklagt Zunahme

Immer mehr Unfälle in Snowparks

publiziert: Mittwoch, 27. Jan 2016 / 11:06 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 27. Jan 2016 / 11:24 Uhr

Luzern - Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) beklagt eine zunehmende Tendenz von Unfällen in Snowparks. In Parkanlagen komme es jedes Jahr zu 4800 Unfällen. In drei von fünf Fällen seien die Verunfallten zwischen 10 und 19 Jahre alt.