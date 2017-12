RSA verkauft sein Lateinamerika-Geschäft

Das Geschäft der RSA in Lateinamerika umfasse Präsenzen in Chile, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Uruguay, hiess es von Seiten der britischen Versicherungsgesellschaft. Die RSA-Plattform zähle dabei zu den zehn grössten von internationalen Versicherern betriebenen Plattformen auf dem Kontinent.

RSA Latin America erwirtschaftete in der ersten Jahreshälfte Nettoprämieneinnahmen im Umfang von 333 Millionen Pfund und einen Gewinn von 9 Millionen Pfund.

Mit dem Verkauf der Aktivitäten in Lateinamerika will sich RSA nach eigenen Angaben auf ihre grössten Märkte in Grossbritannien, Irland, Skandinavien und Kanada fokussieren. Die Zurich Group, die noch bis am 22. September Zeit hat, allenfalls ein Kaufangebot für RSA zu unterbreiten, sei über den Verkauf in Kenntnis gesetzt worden.

Übernahme-Gespräche laufen

Derweil klärt die Zurich weiter ab, ob sie die RSA Group übernehmen möchte oder nicht. Agenturmeldungen vom Montag zufolge hat sich die Zurich für diesen Schritt offenbar eine Brückenfinanzierung über 5,5 Milliarden Pfund gesichert. Dies signalisiert gemäss der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, dass der Schweizer Versicherer nach der ersten Interessensbekundung einer formellen Kaufofferte etwas nähergekommen ist.

Die Zurich hatte Ende August einen unverbindlichen Vorschlag über 550 Pence pro RSA-Aktie unterbreitet. Damit würde der britische Konkurrent mit knapp 5,6 Milliarden Pfund bewertet.

(bg/sda)