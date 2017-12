Milliardenschweres Interesse

Zurich Insurance legt für RSA mögliche Kaufofferte vor

publiziert: Dienstag, 25. Aug 2015 / 09:02 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 25. Aug 2015 / 13:47 Uhr

Zurich Insurance schlug am Dienstag eine mögliche Kaufofferte über 550 Pence pro RSA-Aktie in bar vorn. (Archivbild)

Der Versicherungskonzern Zurich Insurance hat sein Interesse am englischen Konkurrenten RSA konkretisiert. Er schlug am Dienstag eine mögliche Kaufofferte über 550 Pence pro RSA-Aktie in bar vor.