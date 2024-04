Werbung als Versicherung machen: So klappt es

Warum ist Werbung so wichtig?

Werbung hat unterschiedliche Ziele. Vordergründig geht es natürlich darum, Kunden zu finden. Doch noch ein weiterer Grund ist gang und gäbe, aus dem Versicherungen Werbung machen: Es geht um das Image. Durch gezielte Werbemassnahmen und Marketing-Kampagnen kann der Ruf eines Unternehmens - also auch einer Versicherung - gesteigert oder aufgebessert werden. Das sorgt nicht nur für einen Zuwachs an Kunden, sondern macht die Versicherungsgesellschaft alles in allem vertrauenswürdiger.

Richtige Werbung für Versicherungen

Ganz gleich, ob Online-Werbung, Werbeblachen oder Flyer - die Werbung für eine Versicherung sollte gut durchdacht sein. Immerhin soll die Werbung die entsprechenden Ziele erreichen und nicht das Gegenteil verursachen.

Daher sollte eine gute Werbung so viel Menschen wie möglich ansprechen. Bei jedem Unternehmen und bei jeder Versicherung gibt es eine entsprechende Zielgruppe. Bei einem Versicherungsunternehmen für Automobilversicherungen sollte daher genau dort geworben werden, wo sich Fahrzeughalter aufhalten. Werbung an Orten, an denen sich Menschen, die zu jung sind, um überhaupt einen Führerschein zu besitzen, ist weniger sinnvoll. Genauso verhält es sich mit allen anderen Arten von Versicherung: Die Werbung sollte genau dort zu finden sein, wo auch die Zielgruppe ist.

Zudem sollte man bei Werbung für Versicherungen für einen Wiedererkennungswert sorgen. Dieser ist essenziell, damit die Versicherung in den Köpfen bleibt. Ein einfaches Logo, das das gewisse Extra hat, spielt hier ebenfalls eine Rolle.

Wer Werbung machen möchte - ganz gleich, ob für eine Versicherung oder für ein anderes Unternehmen ? sollte auf Seriosität und Langlebigkeit setzen. Denn nur dann, wenn der Auftritt maximal professionell ist, lassen sich auch Menschen ins Boot holen, die sich versichern lassen möchten.

Doch Vorsicht: Wer ein Logo, einen Slogan oder ein bestimmtes Bild verwenden will, sollte unbedingt darauf achten, dass dies nicht schon von einem anderen Unternehmen oder in ähnlicher Weise vorkommt. Aus diesem Grund ist es für jede Versicherung nützlich, sich an einen Werbe-Profi zu wenden. Dieser kann auch einschätzen, ob es bessere Chancen im Online-Bereich oder Offline gibt - denn nach wie vor haben beide Welten ihre Berechtigung.

